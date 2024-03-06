У Запорізькій області минулої доби лунали вибухи — ворог завдав понад 300 ударів

Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Telegram/Іван Федоров

Російські загарбники протягом минулої доби завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждали шість населених пунктів області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram в середу, 6 березня.

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За словами Федорова, росіяни вдарили сімома авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці.

Пошкоджена будівля. Фото: Telegram/Іван Федоров

Також ворог здійснив 21 РСЗВ-обстріл Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного.

Водночас окупанти запустили 59 безпілотників по Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці

Пошкоджена будівля. Фото: Telegram/Іван Федоров

Крім того, загарбники завдали 241 артилерійський удар по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", — додав Федоров.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вночі 6 березня російські військові атакували Україну безпілотниками типу "шахед" та п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 38 ворожих дронів.

Також ми писали, що вночі 5 березня в Одесі лунали потужні вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.