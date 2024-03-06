В Запорожской области в прошедшие сутки раздавались взрывы — враг нанес более 300 ударов
Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населённых пунктов области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 6 марта.
Удары по Запорожью
По словам Федорова, россияне ударили семью авиаснарядами по Малиновке, Гуляйполю и Малой Токмачке.
Также враг совершил 21 РСЗО-обстрел Малиновки, Малой Токмачки и Роботиного.
В то же время оккупанты запустили 59 беспилотников по Гуляйполю, Новоданиловке, Левадному, Роботиному, Малой Токмачке и Малиновке
Кроме того, захватчики нанесли 241 артиллерийский удар по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.
"Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали" , - добавил Федоров.
Напомним, ночью 6 марта российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и пятью зенитными управляемыми ракетами С-300. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 вражеских дронов.
Также мы писали, что ночью 5 марта в Одессе раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами .
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