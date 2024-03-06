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В Запорожской области в прошедшие сутки раздавались взрывы — враг нанес более 300 ударов

6 марта 2024 08:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Запорожской области в прошедшие сутки раздавались взрывы — враг нанес более 300 ударов
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Иван Федоров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населённых пунктов области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 6 марта.

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По словам Федорова, россияне ударили семью авиаснарядами по Малиновке, Гуляйполю и Малой Токмачке.

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Поврежденное здание. Фото: Telegram/Иван Федоров

Также враг совершил 21 РСЗО-обстрел Малиновки, Малой Токмачки и Роботиного.

В то же время оккупанты запустили 59 беспилотников по Гуляйполю, Новоданиловке, Левадному, Роботиному, Малой Токмачке и Малиновке

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Поврежденное здание. Фото: Telegram/Иван Федоров

Кроме того, захватчики нанесли 241 артиллерийский удар по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.

"Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали" , - добавил Федоров.

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Скриншот сообщения Федорова

Напомним, ночью 6 марта российские военные атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и пятью зенитными управляемыми ракетами С-300. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 вражеских дронов.

Также мы писали, что ночью 5 марта в Одессе раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами .

взрыв
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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