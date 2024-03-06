Окупанти вночі атакували Україну шахедами — скільки цілей збила ППО

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Facebook / Сергій Наєв

Російські військові в ніч на середу, 6 березня, атакували Україну безпілотниками типу "шахед" та п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 38 ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 6 березня

Відомо, що окупанти запускали безпілотники із чотирьох напрямків — Чауда, Балаклава у тимчасово окупованому Криму, Курської області та Приморсько-Ахтарська.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби", — розповіли у Повітряних силах.

Так, під час бойової роботи ППО збила 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, в ніч на 5 березня українські захисники збили в небі над Україною 18 БпЛА "шахед".

Також ми писали, що вночі 5 березня в Одесі лунали потужні вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.