Оккупанты ночью атаковали Украину шахедами — сколько целей сбило ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Facebook / Сергей Наев

Российские военные в ночь на среду, 6 марта, атаковали Украину беспилотниками типа "шахед" и пятью зенитными управляемыми ракетами С-300. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 вражеских дронов.

Об этом сообщили воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 6 марта

Известно, что оккупанты запускали беспилотники по четырем направлениям — Чауда, Балаклава во временно оккупированном Крыму, Курской области и Приморско-Ахтарске.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы", — рассказали в Воздушных силах.

Так, во время боевой работы ПВО сбило 38 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в ночь на 5 марта украинские защитники сбили в небе над Украиной 18 БПЛА "Шахед".

Также мы писали, что ночью 5 марта в Одессе раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.