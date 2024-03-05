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У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей збили вночі над Україною

5 березня 2024 07:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей збили вночі над Україною
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Telegram/Олексій Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові в ніч на вівторок, 5 березня, атакували Україну 22 ударними безпілотниками типу "шахед". Пуски ворог здійснював з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака дронів на Україну 5 березня

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час бойової роботи протиповітряної оборони вдалося знищити 18 БпЛА "шахед" у межах Одеської області.

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Збиті дрони. Фото Повітряні сили

Нагадаємо, вночі 5 березня в Одесі лунали потужні вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Також ми писали, що 2 березня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок ворожої атаки один з випущених дронів влучив в багатоповерхівку, яка частково зруйнувалася. Під завалами знайшли 12 загиблих.

безпілотники
окупанти
ППО
війна в Україні
атака

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