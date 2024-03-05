В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили ночью над Украиной
Российские военные в ночь на вторник, 5 марта, атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "шахед". Пуски враг совершал с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.
Атака дронов на Украину 5 марта
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В ходе боевой работы противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 БПЛА "шахед" в пределах Одесской области.
Напомним, ночью 5 марта в Одессе раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.
Также мы писали, что 2 марта российские войска нанесли удар по Одессе. В результате вражеской атаки один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами обнаружили 12 погибших.
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