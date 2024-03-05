В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили ночью над Украиной

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Telegram/Алексей Кулеба

Российские военные в ночь на вторник, 5 марта, атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "шахед". Пуски враг совершал с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.

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Атака дронов на Украину 5 марта

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В ходе боевой работы противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 БПЛА "шахед" в пределах Одесской области.

Сбитые дроны. Фото Воздушные силы

Напомним, ночью 5 марта в Одессе раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

Также мы писали, что 2 марта российские войска нанесли удар по Одессе. В результате вражеской атаки один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами обнаружили 12 погибших.