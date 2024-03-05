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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили ночью над Украиной

5 марта 2024 07:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили ночью над Украиной
Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Telegram/Алексей Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в ночь на вторник, 5 марта, атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "шахед". Пуски враг совершал с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.

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К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В ходе боевой работы противовоздушной обороны удалось уничтожить 18 БПЛА "шахед" в пределах Одесской области.

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Сбитые дроны. Фото Воздушные силы

Напомним, ночью 5 марта в Одессе раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

Также мы писали, что 2 марта российские войска нанесли удар по Одессе. В результате вражеской атаки один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами обнаружили 12 погибших.

беспилотники
оккупанты
ПВО
война в Украине
атака

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