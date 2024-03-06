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Оккупанты обстреляли торговый центр в Никополе

6 марта 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли торговый центр в Никополе
Последствия обстрела Никополя. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в среду, 6 марта, обстреляли торговый центр в Никополе Днепропетровской области. Сейчас там продолжается ликвидация пожара.

Об этом сообщили "Суспільному" в пресс-службе Никопольского РВА.

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Пост об обстреле Никополя. Фото: скриншот

Обстрел ТЦ в Никополе

"Войска РФ ударили по одному из торговых центров Никополя. Есть ли жертвы, сейчас неизвестно", — заявили в Никопольской РВА.

Более подробную информацию обнародуют после тушения пожара.

Напомним, 6 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Боровой Изюмского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб пенсионер, еще семь человек ранены, среди них трое подростков.

Также оккупанты нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населенных пунктов области.

война
пожар
Днепропетровская область
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оккупанты
Никополь

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