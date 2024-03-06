Оккупанты обстреляли торговый центр в Никополе

Последствия обстрела Никополя. Фото: скриншот из видео

Российские оккупанты в среду, 6 марта, обстреляли торговый центр в Никополе Днепропетровской области. Сейчас там продолжается ликвидация пожара.

Об этом сообщили "Суспільному" в пресс-службе Никопольского РВА.

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"Войска РФ ударили по одному из торговых центров Никополя. Есть ли жертвы, сейчас неизвестно", — заявили в Никопольской РВА.

Более подробную информацию обнародуют после тушения пожара.

Напомним, 6 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Боровой Изюмского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб пенсионер, еще семь человек ранены, среди них трое подростков.

Также оккупанты нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населенных пунктов области.