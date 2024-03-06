Оккупанты обстреляли торговый центр в Никополе
Российские оккупанты в среду, 6 марта, обстреляли торговый центр в Никополе Днепропетровской области. Сейчас там продолжается ликвидация пожара.
Об этом сообщили "Суспільному" в пресс-службе Никопольского РВА.
Обстрел ТЦ в Никополе
"Войска РФ ударили по одному из торговых центров Никополя. Есть ли жертвы, сейчас неизвестно", — заявили в Никопольской РВА.
Более подробную информацию обнародуют после тушения пожара.
Напомним, 6 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Боровой Изюмского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб пенсионер, еще семь человек ранены, среди них трое подростков.
Также оккупанты нанесли 328 ударов по Запорожской области. От вражеских ударов пострадали шесть населенных пунктов области.
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