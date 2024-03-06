Окупанти вдарили по Покровську ракетами С-300 — є поранені

Наслідки обстрілу Покровська 6 березня. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Російські окупанти у ніч проти 6 березня завдали удару чотирма ракетами С-300 по Покровську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Філашкін розповів, що близько 01:00 загарбники випустили по місту чотири ракети С-300.

Внаслідок ворожого удару легкі поранення отримала одна людина. Крім того, пошкоджені 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та три адмінбудівлі.

"Цей удар — чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць", — додав очільник ОВА.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, востаннє окупанти завдали ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого. Внаслідок атаки пошкоджені заклади культури та освіти, адмінбудівлі, житлові будинки і приватні домоволодіння.

Кореспонденти Новини.LIVE побували в місті та показали життя прифронтового Покровська та наслідки після обстрілів.