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Окупанти вдарили по Покровську ракетами С-300 — є поранені

6 березня 2024 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили по Покровську ракетами С-300 — є поранені
Наслідки обстрілу Покровська 6 березня. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у ніч проти 6 березня завдали удару чотирма ракетами С-300 по Покровську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення. 

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram. 

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Філашкін розповів, що близько 01:00 загарбники випустили по місту чотири ракети С-300.

Внаслідок ворожого удару легкі поранення отримала одна людина. Крім того, пошкоджені 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та три адмінбудівлі.

"Цей удар — чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць", — додав очільник ОВА. 

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Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, востаннє окупанти завдали ракетного удару по Покровську у ніч проти 28 лютого. Внаслідок атаки пошкоджені заклади культури та освіти, адмінбудівлі, житлові будинки і приватні домоволодіння. 

Кореспонденти Новини.LIVE побували в місті та показали життя прифронтового Покровська та наслідки після обстрілів. 

Донецька область
обстріли
окупанти
війна в Україні
поранення

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