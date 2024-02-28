Як живе прифронтовий Покровськ — репортаж Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Прифронтове місто Покровськ Донецької області перебуває під частими ворожими обстрілами. Сьогоднішня ніч не стала винятком. Окупанти випустили по місту щонайменше чотири ракети.

Кореспондента Новини.LIVE побувала в місті та розповіла, як живе прифронтовий Покровськ.

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Уночі 28 лютого окупанти обстріляли центр Покровська на Донеччині. Комунальники розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджений місцевий університет, будинок культури та всі сусідні будівлі, зокрема й житлові багатоповерхівки. Чи постраждали люди від ворожої атаки — наразі невідомо.

На місці обстрілу працюють дуже багато комунальників, які прибирають завали. Їх привезли в Покровськ навіть із сусідніх міст.

Місцеві нарікають що в місті живуть близько 40% колаборантів, через яких і відбуваються такі обстріли. Тому першу свою агресію висловлюють Російській Федерації, а другу — тим, хто на українській території працює на ворога.

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Місцеві жителі прибирають Покровськ після ракетного удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нагадаємо, що це не перші масовані атаки по місту. Так, на початку січня російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Покровську, коли там тривала операція. Від осколків скла постраждали і пацієнт, і медперсонал, на щастя, загиблих немає.

Крім того, потужні вибухи в Покровську лунали й 31 січня. Тоді ворог вдарив по центральній частині Покровська, через що пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та поранено шість місцевих мешканців.