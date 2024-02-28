Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Как живет прифронтовой Покровск — репортаж Новини.LIVE arrow

Как живет прифронтовой Покровск — репортаж Новини.LIVE

28 февраля 2024 18:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как живет прифронтовой Покровск — репортаж Новини.LIVE
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Прифронтовой город Покровск Донецкой области находится под частыми вражескими обстрелами. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Оккупанты выпустили по городу минимум четыре ракеты.

Корреспондента Новини.LIVE побывала в городе и рассказала, как живет прифронтовой Покровск.

Читайте также:

Как живут люди в прифронтовом Покровске

Ночью 28 февраля оккупанты обстреляли центр Покровска в Донецкой области. Коммунальщики рассказали, что в результате обстрела поврежден местный университет, дом культуры и все соседние здания, в том числе жилые многоэтажки. Пострадали ли люди от вражеской атаки, пока неизвестно.

На месте обстрела работают очень много коммунальщиков, убирающих завалы. Их привезли в Покровск даже из соседних городов.

Местные сетуют, что в городе живут около 40% коллаборантов, из-за которых и происходят такие обстрелы. Поэтому первую свою агрессию выражают в Российской Федерации, а вторую — тем, кто на украинской территории работает на врага.

null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
null
Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, что это не первые массированные атаки по городу. Так, в начале января российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске, когда там продолжалась операция. От осколков стекла пострадали и пациент и медперсонал, к счастью, погибших нет.

Кроме того, мощные взрывы в Покровске раздавались и 31 января. Тогда враг ударил по центральной части Покровска, из-за чего повреждены пять многоквартирных домов и ранены шесть местных жителей.

Донецкая область
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей