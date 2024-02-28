Как живет прифронтовой Покровск — репортаж Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Прифронтовой город Покровск Донецкой области находится под частыми вражескими обстрелами. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Оккупанты выпустили по городу минимум четыре ракеты.

Корреспондента Новини.LIVE побывала в городе и рассказала, как живет прифронтовой Покровск.

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Ночью 28 февраля оккупанты обстреляли центр Покровска в Донецкой области. Коммунальщики рассказали, что в результате обстрела поврежден местный университет, дом культуры и все соседние здания, в том числе жилые многоэтажки. Пострадали ли люди от вражеской атаки, пока неизвестно.

На месте обстрела работают очень много коммунальщиков, убирающих завалы. Их привезли в Покровск даже из соседних городов.

Местные сетуют, что в городе живут около 40% коллаборантов, из-за которых и происходят такие обстрелы. Поэтому первую свою агрессию выражают в Российской Федерации, а вторую — тем, кто на украинской территории работает на врага.

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Местные жители убирают Покровск после ракетного удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, что это не первые массированные атаки по городу. Так, в начале января российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске, когда там продолжалась операция. От осколков стекла пострадали и пациент и медперсонал, к счастью, погибших нет.

Кроме того, мощные взрывы в Покровске раздавались и 31 января. Тогда враг ударил по центральной части Покровска, из-за чего повреждены пять многоквартирных домов и ранены шесть местных жителей.