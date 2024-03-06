Оккупанты ударили по Покровску ракетами С-300 — есть раненые

Последствия обстрела Покровска 6 марта. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Российские оккупанты в ночь на 6 марта нанесли удар четырьмя ракетами С-300 по Покровску Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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Филашкин рассказал, что около 01:00 захватчики выпустили по городу четыре ракеты С-300.

В результате вражеского удара легкие ранения получил один человек. Кроме того, повреждены 11 многоэтажек, три частных дома и три админздания.

"Этот удар — очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест", — добавил глава ОВА.

Скриншот сообщения Филашкина

Напомним, последний раз оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску в ночь на 28 февраля. В результате атаки повреждены учреждения культуры и образования, админздания, жилые дома и частные домовладения.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали в городе и показали жизнь прифронтового Покровска и последствия после обстрелов.