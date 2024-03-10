Взрывы в Донецкой области сейчас 10 марта — в домах посыпались окна

Взрывы в Донецкой области — соцсети пишут о повреждениях окон в домах
Взрывы в Донецкой области сейчас 10 марта прогремели около 3:00. Под обстрелом находился Кировский район, в результате чего в жилищах посыпались окна.
Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк".
Взрывы в Донецкой области сейчас 10 марта
Паблик публикует также звуки взрывов, которые раздаются при обстреле.
"В Кировском районе Донецка сыплются окна после обстрелов. Будьте осторожны! Лучше отойти от окон", — советуют в Telegram-канале.
До этого мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщал о пусках ракет С-300 в Донецкой области.
Также восточные области охватила воздушная тревога. Мониторинговые каналы пишут об опасности применения баллистического вооружения.
Напомним, что в четверг, 7 марта, российские оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-500" на частный сектор Торецкого Донецкой области. В результате очередной атаки врага есть раненые.
Также мы писали, что в среду, 6 марта, российские захватчики нанесли удар четырьмя ракетами С-300 по Покровску Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.
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