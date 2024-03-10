Взрывы в Донецкой области сейчас 10 марта — в домах посыпались окна

Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: t.me/Tsaplienko

Взрывы в Донецкой области сейчас 10 марта прогремели около 3:00. Под обстрелом находился Кировский район, в результате чего в жилищах посыпались окна.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Донецк".

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Паблик публикует также звуки взрывов, которые раздаются при обстреле.

"В Кировском районе Донецка сыплются окна после обстрелов. Будьте осторожны! Лучше отойти от окон", — советуют в Telegram-канале.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Типичный Донецк"

До этого мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщал о пусках ракет С-300 в Донецкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Также восточные области охватила воздушная тревога. Мониторинговые каналы пишут об опасности применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг | Украина"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в четверг, 7 марта, российские оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-500" на частный сектор Торецкого Донецкой области. В результате очередной атаки врага есть раненые.

Также мы писали, что в среду, 6 марта, российские захватчики нанесли удар четырьмя ракетами С-300 по Покровску Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.