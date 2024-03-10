Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Ворог вдарив ракетами по Донеччині — серед постраждалих дитина arrow

Ворог вдарив ракетами по Донеччині — серед постраждалих дитина

10 березня 2024 13:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог вдарив ракетами по Донеччині — серед постраждалих дитина
Зруйнована багатоповерхівка внаслідок атаки РФ. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили атаку на Донеччину в ніч проти неділі, 10 березня. Найбільше дісталося Мирнограду, росіяни випустили по місту три ракети. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram.

Читайте також:

Російський удар з неба по Донеччині 10 березня

Російські війська вдарили трьома ракетами С-300 по Мирнограду. Від ворожої атаки поранення дістали дев'ять людей, в тому числі одна дитина. Також пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 27 автівок.

У Добропіллі пошкоджено дві адмінбудівлі та два приватні будинки. Противник атакував населений пункт "шахедами".

Руйнування в багатоповерхівці
Руйнування в багатоповерхівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Під прицілом окупантів також опинився Покровський район. В результаті обстрілів в Очеретиному поранено людину, а у Желанному є руйнування двох житлових будинків і одного нежитлового.

Під російським вогнем опинилися Костянтинівська та Лиманська громади Краматорського району. У Тернах пошкоджено декілька приватних будинків.

Пошкоджений будинок
Пошкоджений будинок. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

"Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі", — вказав Філашкін.

Голова ОДА підсумував, що загалом за добу армія РФ 16 разів атакувала Донеччину. Також за даними Філашкіна, з прифронтових населених пунктів евакуювали 134 особи, з яких 23 дитини.

Пошкоджене авто та територія біля будинку
Пошкоджене авто та територія біля будинку. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
Скриншот допису Філашкіна
Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, вночі 10 березня в Донецькій області пролунали вибухи. Під обстрілом перебував Кіровський район, внаслідок чого в квартирах посипались вікна. 

Раніше ми писали, що 7 березня окупанти скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор Торецька Донецької області. У місті є поранені.

війна
діти
Україна
Донецька область
обстріли
ракети
атака
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського