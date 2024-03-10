Ворог вдарив ракетами по Донеччині — серед постраждалих дитина

Зруйнована багатоповерхівка внаслідок атаки РФ. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Росіяни здійснили атаку на Донеччину в ніч проти неділі, 10 березня. Найбільше дісталося Мирнограду, росіяни випустили по місту три ракети. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram.

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Російські війська вдарили трьома ракетами С-300 по Мирнограду. Від ворожої атаки поранення дістали дев'ять людей, в тому числі одна дитина. Також пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 27 автівок.

У Добропіллі пошкоджено дві адмінбудівлі та два приватні будинки. Противник атакував населений пункт "шахедами".

Руйнування в багатоповерхівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Під прицілом окупантів також опинився Покровський район. В результаті обстрілів в Очеретиному поранено людину, а у Желанному є руйнування двох житлових будинків і одного нежитлового.

Під російським вогнем опинилися Костянтинівська та Лиманська громади Краматорського району. У Тернах пошкоджено декілька приватних будинків.

Пошкоджений будинок. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

"Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі", — вказав Філашкін.

Голова ОДА підсумував, що загалом за добу армія РФ 16 разів атакувала Донеччину. Також за даними Філашкіна, з прифронтових населених пунктів евакуювали 134 особи, з яких 23 дитини.

Пошкоджене авто та територія біля будинку. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, вночі 10 березня в Донецькій області пролунали вибухи. Під обстрілом перебував Кіровський район, внаслідок чого в квартирах посипались вікна.

Раніше ми писали, що 7 березня окупанти скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор Торецька Донецької області. У місті є поранені.