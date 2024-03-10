Враг ударил ракетами по Донетчине — среди пострадавших ребенок

Разрушенная многоэтажка в результате атаки РФ. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Россияне совершили атаку на Донетчину в ночь на воскресенье, 10 марта. Больше всего досталось Мирнограду, россияне выпустили по городу три ракеты. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

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Российские войска ударили тремя ракетами С-300 по Мирнограду. От вражеской атаки ранения получили девять человек, в том числе один ребенок. Также повреждены девять многоэтажек и 27 автомобилей.

В Доброполье повреждены два админздания и два частных дома. Противник атаковал населенный пункт "шахедами".

Разрушение в многоэтажке. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Под прицелом оккупантов также оказался Покровский район. В результате обстрелов в Очеретино ранен человек, а в Желанном есть разрушение двух жилых домов и одного нежилого.

Под российским огнем оказались Константиновская и Лиманская громады Краматорского района. В Тернах повреждены несколько частных домов.

Поврежденный дом. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

"Бахмутский район. В Торецке повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Зализном — 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены дом и 2 нежилых здания", — указал Филашкин.

Глава ОГА подытожил, что всего за сутки армия РФ 16 раз атаковала Донетчину. Также по данным Филашкина, из прифронтовых населенных пунктов эвакуировали 134 человека, из которых 23 ребенка.

Поврежденное авто и территория возле дома. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Скриншот поста Филашкина

Напомним, ночью 10 марта в Донецкой области раздались взрывы. Под обстрелом находился Кировский район, в результате чего в квартирах посыпались окна.

Ранее мы писали, что 7 марта оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-500" на частный сектор Торецка Донецкой области. В городе есть раненые.