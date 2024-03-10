РФ применила при обстреле Донеичины новые авиабомбы — в ВСУ объяснили их отличие
Российские войска применили новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области в воскресенье, 10 марта. В Вооруженных силах предполагают, что они являются модернизированной версией управляемых авиабомб.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.
Россияне использовали новые планирующие авиабомбы по Донетчине
По словам Лиховия, правоохранители выяснили, что во время удара по Донетчине 10 марта, захватчики использовали три планирующих авиабомбы УМПБ Д-30СН.
"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", — заявил Лиховой.
Спикер указал, что применение такого типа вооружения является доказательством нового этапа развития российского производства оружия, в том числе авиационных бомб. Лиховой предположил, что новые бомбы барражирующие.
"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБ, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами", — добавил представитель ВСУ.
Напомним, 10 марта противник нанес удар по Мирнограду и другим населенным пунктам Донетчины. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.
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