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РФ применила при обстреле Донеичины новые авиабомбы — в ВСУ объяснили их отличие

10 марта 2024 13:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РФ применила при обстреле Донеичины новые авиабомбы — в ВСУ объяснили их отличие
Последствия обстрела Донбасса. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска применили новые авиационные бомбы во время атаки на город Мирноград Донецкой области в воскресенье, 10 марта. В Вооруженных силах предполагают, что они являются модернизированной версией управляемых авиабомб.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

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По словам Лиховия, правоохранители выяснили, что во время удара по Донетчине 10 марта, захватчики использовали три планирующих авиабомбы УМПБ Д-30СН.

"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующей авиабомбы УМПБ Д-30СН", — заявил Лиховой.

Спикер указал, что применение такого типа вооружения является доказательством нового этапа развития российского производства оружия, в том числе авиационных бомб. Лиховой предположил, что новые бомбы барражирующие.

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБ, они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами", — добавил представитель ВСУ.

Напомним, 10 марта противник нанес удар по Мирнограду и другим населенным пунктам Донетчины. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Также мы писали, что солдаты РФ усилили атаки фугасными авиабомбами на позиции ВСУ. Они используют их все чаще.

война
ВСУ
россияне
Украина
Донецкая область
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авиабомба

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