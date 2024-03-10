Ситуація під Бахмутом загострюється — росіяни атакують фугасними авіабомбами

Українські воїни. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку точаться жорсткі бої, майже весь район наразі у вогні. Росіяни продовжують наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. При цьому ворог зазнає великих втрат.

Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников в ефірі телемарафону.

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За словами офіцера, солдати РФ посилили атаки фугасними авіабомбами на позиції ЗСУ. Раніше випадки скидання такої зброї були поодинокими, а зараз вони перейшли на десятки.

Втрати окупантів на Бахмутському напрямку:

у Кліщіївці противник залишив свою техніку, є втрати особового складу під час наступів;

були бої за Іванівське: ворог зазнав втрат, деякі позиції ЗСУ повернули;

складні бої були у Богданівці: загарбники залучали як техніку, так і особовий склад. Українські воїни мали незначний успіх.

Також стало відомо, що росіяни змінили свою тактику на фронті. Вони перейшли до механізованих штурмових ударів групами та посилили артилерію. Калашников зазначив, що ворожі війська не шкодують техніку та особовий склад і активно наступають по лінії фронту.

"Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо", — вказав Калашников.

Офіцер наголосив, що армії необхідні будь-які ресурси, зокрема: піхота, артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. Крім того, безпілотники, які "відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках".

Нагадаємо, український військовий Олексій Герман розповів, що на Бахмутському напрямку, вперше зіткнувся з неповагою до життя воїна та зверхнім ставленням до приданих підрозділів.

У Генштабі ЗСУ вказали, що на фронті відбулося 73 бойових зіткнення за добу. Окрім наступів ворог атакує з повітря. Загарбники завдали п'ять ракетних та 95 авіаційних ударів, а також 136 обстрілів з РСЗВ.