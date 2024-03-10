Ворог продовжує наступати в небі та на землі — у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Сирського

В Україні триває 746 доба російської збройної агресії. За минулу добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Окрім наступів на позиції Збройних сил ворог атакує з повітря. Окупанти завдали п'ять ракетних та 95 авіаційних ударів, а також 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В ніч на 10 березня сталася чергова атака "шахедами", росіяни випустили 22 дрони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у неділю, 10 березня.

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Загарбники завдали удару з повітря, випустивши 22 БпЛА типу "Shahed" по Україні. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів.

З авіації ворог обстріляв населені пункти Луганської області, Донецької області, Запорізької області.

"Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.

Танк ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках фронту

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається незмінною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання військ ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Купʼянському напрямку наступальні дії не зафіксовано.

Український воїн. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак противника в районі Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили шість атак ворога в районах населених пунктів Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку захисники відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито вісім атак росіян в районах Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ЗСУ далі тримають свої позиції.

Зброя військового. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари ЗСУ по окупантах

Авіація сил оборони за добу завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів", — додали в Генштабі.

Втрати окупантів на фронті станом на 10 березня

особового складу — близько 424060 (+900) осіб;

танків — 6 731 (+19) одиниць;

бойових броньованих машин — 12 850 (+27) одиниці;

артилерійських систем — 10 466 (+38) одиниць;

РСЗВ — 1 015 (+3);

засоби ППО — 709 (+2);

літаків — 347 (+0);

гелікоптерів — 325 (+0);

БпЛА — 8 082 (+41);

крилаті ракети — 1 919;

кораблі /катери — 26 (+0);

підводні човни — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 752 (+69);

спеціальної техніки — 1 672 (+6).

Інфографіка Генштабу про втрати

Нагадаємо, самохідні артилерійські установки Archer активно використовуються бійцями Сил оборони для боротьби проти російських загарбників. СтратКом ЗСУ оприлюднив відео роботи САУ Archer.

Додамо, В Іванівському Донецької області продовжуються бойові дії. Армія РФ проникла в село, здійснюють штурми та лобові атаки, а також намагаються обійти населений пункт.