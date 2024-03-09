В ЗСУ показали, як ефективно працює артилерійська установка Archer проти окупантів

САУ Archer вирушає на позиції. Фото: скриншот

Самохідні артилерійські установки Archer активно використовуються бійціми Сил оборони для боротьби проти російських загарбників. Їх Україні передала Швеція.

СтратКом ЗСУ оприлюднив вражаюче відео роботи САУ Archer у суботу, 9 березня.

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Як працює САУ Archer

Установка Archer здатна робити шість пострілів за пів хвилини по різних траєкторіях. Вона має на озброєнні керовані снаряди Excalibur.

Ця САУ здатна поцілити у ворога із точністю до 4 метрів на відстані в десятки кілометрів.

"Archer, встановлений на шасі вантажівки Volvo, здатен розгортатися, відстрілюватися та змінювати позицію ще до того, як перший снаряд долетить до цілі", — розповіли у СтратКомі.

Що ще відомо про САУ Archer

Самохідна артилерійська установка Archer. Фото: Defense Express

САУ Archer вважається однією з найбільш революційних артсистем в історії артилерійського озброєння. І це не пусті слова.

Установка може вести повністю автоматизований вогонь на дальність до 50-60 км, має надвисоку скорострільність у 21 снаряд за 3,5 хвилини.

Основним завданням САУ Archer є контрбатарейна боротьба.

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічноног полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських окупантів.