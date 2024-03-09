В ЗСУ показали, як ефективно працює артилерійська установка Archer проти окупантів
Самохідні артилерійські установки Archer активно використовуються бійціми Сил оборони для боротьби проти російських загарбників. Їх Україні передала Швеція.
СтратКом ЗСУ оприлюднив вражаюче відео роботи САУ Archer у суботу, 9 березня.
Як працює САУ Archer
Установка Archer здатна робити шість пострілів за пів хвилини по різних траєкторіях. Вона має на озброєнні керовані снаряди Excalibur.
Ця САУ здатна поцілити у ворога із точністю до 4 метрів на відстані в десятки кілометрів.
"Archer, встановлений на шасі вантажівки Volvo, здатен розгортатися, відстрілюватися та змінювати позицію ще до того, як перший снаряд долетить до цілі", — розповіли у СтратКомі.
Що ще відомо про САУ Archer
САУ Archer вважається однією з найбільш революційних артсистем в історії артилерійського озброєння. І це не пусті слова.
Установка може вести повністю автоматизований вогонь на дальність до 50-60 км, має надвисоку скорострільність у 21 снаряд за 3,5 хвилини.
Основним завданням САУ Archer є контрбатарейна боротьба.
Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічноног полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.
Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських окупантів.
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