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В ВСУ показали, как эффективно работает артиллерийская установка Archer против оккупантов

9 марта 2024 20:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВСУ показали, как эффективно работает артиллерийская установка Archer против оккупантов
САУ Archer уходит на позиции. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Самоходные артиллерийские установки Archer активно используются бойцами Сил обороны для борьбы против российских захватчиков. Их Украине передала Швеция.

СтратКом ВСУ обнародовал впечатляющее видео работы САУ Archer в субботу, 9 марта.

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Как работает САУ Archer

Установка Archer способна производить шесть выстрелов за пол минуты по разным траекториям. Она имеет на вооружении управляемые снаряды Excalibur.

Эта САУ способна попасть во врага с точностью до 4 метров на расстоянии в десятки километров.

"Archer, установленный на шасси грузовика Volvo, способен разворачиваться, отстреливаться и менять позицию еще до того, как первый снаряд долетит до цели", — рассказали в СтратКоме.

Что еще известно о САУ Archer

САУ
Самоходная артиллерийская установка Archer. Фото: Defense Express

САУ Archer считается одной из самых революционных артсистем в истории артиллерийского вооружения. И это не пустые слова.

Установка может вести полностью автоматизированный огонь на дальность до 50-60 км, имеет сверхвысокую скорострельность в 21 снаряд за 3,5 минуты.

Основной задачей САУ Archer является контрбатарейная борьба.

Напомним, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры по ночногам охоты на российских оккупантов. На видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как вблизи Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских оккупантов.

война
ВСУ
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Швеция
Украина
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