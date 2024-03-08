Бойцы "Азова" охотятся на россиян на Кременском направлении — эффектные кадры

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот с видео

Военные и 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ близ Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских оккупантов. Они с помощью сбросов боеприпасов уничтожают вражескую пехоту.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины в четверг, 7 марта, и показала соответствующее видео.

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Военные показали, как бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожают вражескую пехоту ночью с помощью сбросов боеприпасов на Кременском направлении, в том числе вблизи Тернов.

На видео видно, как бойцы уничтожили не только личный состав, но и вражескую технику.

Напомним, недавно военные полка "Азов" показали одну зимнюю ночь из жизни бойцов 12-й бригады специального назначения. Бойцы находились на Кременском направлении.

Кроме того, 12-я бригада спецназначения Нацгвардии "Азов" неустанно повторяет, что на фронте нужны специалисты разных отраслей. Среди них — мастера беспилотных летательных аппаратов.

Также мы писали, что в "Азове" показали, как разгромили позиции россиян и захватили плацдарм перед штурмовыми действиями.