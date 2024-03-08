Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Бойцы "Азова" охотятся на россиян на Кременском направлении — эффектные кадры arrow

Бойцы "Азова" охотятся на россиян на Кременском направлении — эффектные кадры

8 марта 2024 09:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы "Азова" охотятся на россиян на Кременском направлении — эффектные кадры
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военные и 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ близ Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских оккупантов. Они с помощью сбросов боеприпасов уничтожают вражескую пехоту.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины в четверг, 7 марта, и показала соответствующее видео.

Читайте также:

null

Как "азовцы" охотятся на русскую пехоту

Военные показали, как бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожают вражескую пехоту ночью с помощью сбросов боеприпасов на Кременском направлении, в том числе вблизи Тернов.

На видео видно, как бойцы уничтожили не только личный состав, но и вражескую технику.

Напомним, недавно военные полка "Азов" показали одну зимнюю ночь из жизни бойцов 12-й бригады специального назначения. Бойцы находились на Кременском направлении.

Кроме того, 12-я бригада спецназначения Нацгвардии "Азов" неустанно повторяет, что на фронте нужны специалисты разных отраслей. Среди них — мастера беспилотных летательных аппаратов.

Также мы писали, что в "Азове" показали, как разгромили позиции россиян и захватили плацдарм перед штурмовыми действиями.

Луганская область
военная техника
военные
полк "Азов"
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта