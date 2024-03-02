Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Рекрутинг до ЗСУ — в "Азові" розповіли, кого найбільше потребують на передовій arrow

Рекрутинг до ЗСУ — в "Азові" розповіли, кого найбільше потребують на передовій

2 березня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рекрутинг до ЗСУ — в "Азові" розповіли, кого найбільше потребують на передовій
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

12-та бригада спецпризначення Національної гвардії України "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри безпілотних літальних апаратів. 

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 26 лютого.

Читайте також:

Що потрібно робити майстрам БпЛА

Серед обов'язків, які виконуватиме майстер БпЛА у полку "Азов", такі:

  • апаратна та програмна модернізація БпЛА;
  • ремонт та обслуговування БпЛА;
  • аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;
  • розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.
Вакансія Майстер БпЛА в полк "Азов" на сайті Work.ua
Вакансія Майстер БпЛА в полк "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Також азовці вказали певні вимоги до кандидата, зокрема:

  • готовність проходити службу у зоні бойових дій;
  • наявність досвіду з обслуговування та ремонту електроніки;
  • розуміння базових принципів схемотехніки.

Крім того, перевагою перед іншими кандидатами на посаду буде вміння читати електричні схеми, знання англійської на рівні необхідному для розуміння технічної документації, а також досвід керування БпЛА та базовий піхотний досвід.

Що пропонує "Азов"

Своєю чергою бійці з "Азову" пропонують:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • оплату праці 25 000-125 000 грн;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще фахівці потрібні на передовій

Нагадаємо, що "Азов" шукає танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

Також ми писали, що полку потрібні начальники складу. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою. 

ЗСУ
робота
безпілотники
полк "Азов"
мобілізація
дрони
вакансії
війна в Україні
війна
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні