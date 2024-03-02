Рекрутинг до ЗСУ — в "Азові" розповіли, кого найбільше потребують на передовій
12-та бригада спецпризначення Національної гвардії України "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри безпілотних літальних апаратів.
Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 26 лютого.
Що потрібно робити майстрам БпЛА
Серед обов'язків, які виконуватиме майстер БпЛА у полку "Азов", такі:
- апаратна та програмна модернізація БпЛА;
- ремонт та обслуговування БпЛА;
- аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;
- розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.
Також азовці вказали певні вимоги до кандидата, зокрема:
- готовність проходити службу у зоні бойових дій;
- наявність досвіду з обслуговування та ремонту електроніки;
- розуміння базових принципів схемотехніки.
Крім того, перевагою перед іншими кандидатами на посаду буде вміння читати електричні схеми, знання англійської на рівні необхідному для розуміння технічної документації, а також досвід керування БпЛА та базовий піхотний досвід.
Що пропонує "Азов"
Своєю чергою бійці з "Азову" пропонують:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- оплату праці 25 000-125 000 грн;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще фахівці потрібні на передовій
Нагадаємо, що "Азов" шукає танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.
Також ми писали, що полку потрібні начальники складу. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою.
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