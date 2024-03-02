Рекрутинг до ЗСУ — в "Азові" розповіли, кого найбільше потребують на передовій

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

12-та бригада спецпризначення Національної гвардії України "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри безпілотних літальних апаратів.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 26 лютого.

Читайте також:

Що потрібно робити майстрам БпЛА

Серед обов'язків, які виконуватиме майстер БпЛА у полку "Азов", такі:

апаратна та програмна модернізація БпЛА;

ремонт та обслуговування БпЛА;

аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;

розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.

Вакансія Майстер БпЛА в полк "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Також азовці вказали певні вимоги до кандидата, зокрема:

готовність проходити службу у зоні бойових дій;

наявність досвіду з обслуговування та ремонту електроніки;

розуміння базових принципів схемотехніки.

Крім того, перевагою перед іншими кандидатами на посаду буде вміння читати електричні схеми, знання англійської на рівні необхідному для розуміння технічної документації, а також досвід керування БпЛА та базовий піхотний досвід.

Що пропонує "Азов"

Своєю чергою бійці з "Азову" пропонують:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

оплату праці 25 000-125 000 грн;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще фахівці потрібні на передовій

Нагадаємо, що "Азов" шукає танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

Також ми писали, що полку потрібні начальники складу. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою.