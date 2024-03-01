Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Екскомандир Азову показав кадри знищення особового складу окупантів за допомогою дрона arrow

Екскомандир Азову показав кадри знищення особового складу окупантів за допомогою дрона

1 березня 2024 19:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Екскомандир Азову показав кадри знищення особового складу окупантів за допомогою дрона
Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити окупантів на нашій землі. Екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін показав кадри ліквідації ворога за допомогою дронів.

Відповідні відео Жорін опублікував у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:
null
Скриншот допису Жоріна

Знищення окупантів за допомогою БпЛА

За словами Жоріна, одним з найголовніших пріоритетів для українських бійців на Авдіївському напрямку є знищення якомога більшої кількості особового складу ворога.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. 

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. 

Крім того, 21 лютого український дрон вперше за два роки збив безпілотник російських військ. Це вдалося зробити з другої спроби.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, цього року в семи училищах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів".

безпілотники
окупанти
полк "Азов"
дрони
війна в Україні
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році