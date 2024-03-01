Екскомандир Азову показав кадри знищення особового складу окупантів за допомогою дрона

Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити окупантів на нашій землі. Екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін показав кадри ліквідації ворога за допомогою дронів.

Відповідні відео Жорін опублікував у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

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Скриншот допису Жоріна

Знищення окупантів за допомогою БпЛА

За словами Жоріна, одним з найголовніших пріоритетів для українських бійців на Авдіївському напрямку є знищення якомога більшої кількості особового складу ворога.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів.

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки.

Крім того, 21 лютого український дрон вперше за два роки збив безпілотник російських військ. Це вдалося зробити з другої спроби.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, цього року в семи училищах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів".