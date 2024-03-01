У семи училищах України навчатимуть операторів дронів — Федоров назвав регіони
Цього року у сімох профтехах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів". Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook, 1 березня.
В училищах навчатимуть операторів дронів
Федоров розповів, що цього року в семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", — сказав він.
Міністр додав, що зараз вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.
"Реформа профтехосвіти триває. Нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні. Якісна освіта — це фундамент для розвитку людського капіталу", — наголосив Федоров.
Нагадаємо, 21 лютого український дрон вперше за два роки збив безпілотник російських військ. Це вдалося зробити з другої спроби.
Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки.
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