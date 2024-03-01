В семи училищах Украины будут учить операторов дронов — Федоров назвал регионы

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

В этом году в семи профтехах Украины будет введена новая учебная программа — "Оператор гражданских дронов". Благодаря поддержке Евросоюза, закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook, 1 марта.

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Федоров рассказал, что в этом году в семи профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться оператору гражданских дронов.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", — сказал он.

Министр добавил, что сейчас уметь управлять гражданским дроном — очень важно для Украины. Эти беспилотники используют при посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны.

"Реформа профтехобразования продолжается. Недавно 200+ заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране. Качественное образование — это фундамент для развития человеческого капитала", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 21 февраля украинский дрон впервые за два года сбил беспилотник российских войск. Это удалось сделать со второй попытки.

Также мы писали, что в течение недели украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники.