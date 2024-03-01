Экс-командир Азова показал кадры уничтожения личного состава оккупантов с помощью дрона

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин показал кадры ликвидации врага с помощью дронов.

Соответствующие видео Жорин опубликовал в Telegram в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Скриншот сообщения Жорина

Уничтожение оккупантов с помощью БпЛА

По словам Жорина, одним из главных приоритетов для украинских бойцов на Авдеевском направлении является уничтожение как можно большего количества личного состава врага.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников. Известно, что за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.

Также мы писали, что в течение недели украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники.

Кроме того, 21 февраля украинский дрон впервые за два года сбил беспилотник российских войск. Это удалось сделать со второй попытки.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, в этом году в семи училищах Украины будет введена новая учебная программа — "Оператор гражданских дронов".