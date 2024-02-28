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Український підрозділ БпЛА показав ефектне знищення гаубиці, БМП та гармати окупантів

28 лютого 2024 22:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Український підрозділ БпЛА показав ефектне знищення гаубиці, БМП та гармати окупантів
Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники 128 окремої гірської штурмової бригади за допомогою дронів знищили кілька одиниць ворожої техніки. Йдеться про гаубицю, бойову машину піхоти та протитанкову гармату.

Кадри роботи бійців оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ у Telegram в середу, 28 лютого.

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Так, підрозділ безпілотників застосовує для знищення окупантів як FPV-дрони-камікадзе, так і "скиди".

На початку відео видно, як пілот FPV-дрона майстерно залетів під антидронову решітку ворожої БМП. 

Наступною ціллю українських бійців стала гармата-гаубиця — на неї дрон скинув протитанкові гранати одну за одною.

Третьою жертвою операторів дронів стала російська протитанкова гармата "Рапіра". За допомогою скинутої гранати вдалося влучити прямо у ствол.

Нагадаємо, на Харківському напрямку фронту росіяни прикрили спостережний комплекс "Муром-П" металевою кліткою, однак це не допомогло врятувати техніку противника. Українські прикордонники завдали нищівного удару за допомогою дрона.

Також ми писали, що на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили великокаліберний кулемет російських солдатів.

ЗСУ
безпілотники
окупанти
дрони
війна в Україні

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