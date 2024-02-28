Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Відстрілявся — прикордонники показали, як дронами знищили великокаліберний кулемет росіян arrow

Відстрілявся — прикордонники показали, як дронами знищили великокаліберний кулемет росіян

28 лютого 2024 11:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відстрілявся — прикордонники показали, як дронами знищили великокаліберний кулемет росіян
Великокаліберний кулемет росіян. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили великокаліберний кулемет російських окупантів. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Знищення ворожої техніки

"На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили ворожу вогневу позицію щодо ДШК", — повідомили у ДПСУ.

Використовуючи прицільні дрони-камікадзе, українські бійці зменшили бойові можливості загарбників, знищивши їхню зброю.

На опублікованих кадрах видно, як летить дрон у напрямку військової техніки РФ, а потім лунає потужний вибух та валить густий сірий дим.

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів із Серебрянського лісу Луганської області.

Раніше воїни полку "Азов" показали відео, на якому FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Окупанти втекли від обстрілу, кинувши гинути своїх побратимів.

Крім того, бійці Третьої штурмової бригади змогли знищити російську БМП за 15 хвилин.

зброя
відео
прикордонники
військова техніка
окупанти
дрони
війна в Україні
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів