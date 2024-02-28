Відстрілявся — прикордонники показали, як дронами знищили великокаліберний кулемет росіян

Великокаліберний кулемет росіян. Фото: скриншот

Прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили великокаліберний кулемет російських окупантів. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Знищення ворожої техніки

"На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили ворожу вогневу позицію щодо ДШК", — повідомили у ДПСУ.

Використовуючи прицільні дрони-камікадзе, українські бійці зменшили бойові можливості загарбників, знищивши їхню зброю.

На опублікованих кадрах видно, як летить дрон у напрямку військової техніки РФ, а потім лунає потужний вибух та валить густий сірий дим.

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів із Серебрянського лісу Луганської області.

Раніше воїни полку "Азов" показали відео, на якому FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Окупанти втекли від обстрілу, кинувши гинути своїх побратимів.

Крім того, бійці Третьої штурмової бригади змогли знищити російську БМП за 15 хвилин.