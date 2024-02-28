Отстрелялся — пограничники показали, как дронами уничтожили крупнокалиберный пулемет росcиян
Пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов. Это произошло на Запорожском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 28 февраля.
Уничтожение вражеской техники
"На Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили враждебную огневую позицию по ДШК", — сообщили в ГПСУ.
Используя прицельные дроны-камикадзе, украинские бойцы уменьшили боевые возможности захватчиков, уничтожив их оружие.
На опубликованных кадрах видно, как летит дрон в направлении военной техники РФ, а затем раздается мощный взрыв и валит густой серый дым.
Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов ликвидировали оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.
Ранее воины полка "Азов" показали видео, на котором FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. Оккупанты бежали от обстрела, бросив погибать своих собратьев.
Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады смогли уничтожить российский БМП за 15 минут.
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