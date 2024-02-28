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Отстрелялся — пограничники показали, как дронами уничтожили крупнокалиберный пулемет росcиян

28 февраля 2024 11:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отстрелялся — пограничники показали, как дронами уничтожили крупнокалиберный пулемет росcиян
Крупнокалиберный пулемет россиян. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов. Это произошло на Запорожском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 28 февраля.

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"На Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили враждебную огневую позицию по ДШК", — сообщили в ГПСУ.

Используя прицельные дроны-камикадзе, украинские бойцы уменьшили боевые возможности захватчиков, уничтожив их оружие.

На опубликованных кадрах видно, как летит дрон в направлении военной техники РФ, а затем раздается мощный взрыв и валит густой серый дым.

Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов ликвидировали оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.

Ранее воины полка "Азов" показали видео, на котором FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. Оккупанты бежали от обстрела, бросив погибать своих собратьев.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады смогли уничтожить российский БМП за 15 минут.

оружие
видео
пограничники
военная техника
оккупанты
дроны
война в Украине
ГПСУ

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