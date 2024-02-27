В "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу

Российский оккупант перед сбросом с дрона. Фото: скриншот с видео

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области. Украинские защитники сбрасывают на врага из БпЛА боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба бригады специального назначения "Азов" НГУ в Telegram во вторник, 27 февраля, и показала видео.

Как "азовцы" уничтожают окупантов в Серебрянском лесу

"Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ работают по оккупантам в Серебрянском лесничестве с помощью сбросов боеприпасов с ударных дронов", — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинский дрон находит "тайники" россиян и сбрасывает им "гостинцы".

Напомним, ранее воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российского комбата в лесах под Кременной.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Добавим, бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке Донецкой области. Таким образом, военные разгромили штурм врага.