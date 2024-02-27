В "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі

Російський окупант перед скидом з дрона. Фото: скриншот з відео

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів нищать окупантів у Серебрянському лісі, що в Луганській області. Українські захисники скидають на ворога з БпЛА боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у Telegram у вівторок, 27 лютого, та показала відео.

Як "азовці" нищать окупантів у Серебрянському лісі

"Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ працюють по окупантах у Серебрянському лісництві за допомогою скидів боєприпасів з ударних дронів", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як український дрон знаходить "схованки" росіян та скидає їм "гостинці".

Нагадаємо, раніше воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищили російського комбата в лісах під Кремінною.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.

Додамо, бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці, що на Донеччині. Таким чином військові розгромили штурм ворога.