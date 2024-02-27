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В "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі

27 лютого 2024 08:18
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В "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі
Російський окупант перед скидом з дрона. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів нищать окупантів у Серебрянському лісі, що в Луганській області. Українські захисники скидають на ворога з БпЛА боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у Telegram у вівторок, 27 лютого, та показала відео. 

Як "азовці" нищать окупантів у Серебрянському лісі

"Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ працюють по окупантах у Серебрянському лісництві за допомогою скидів боєприпасів з ударних дронів", — йдеться у повідомленні. 

На відео видно, як український дрон знаходить "схованки" росіян та скидає їм "гостинці". 

Нагадаємо, раніше воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищили російського комбата в лісах під Кремінною.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

Додамо, бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці, що на Донеччині. Таким чином військові розгромили штурм ворога.

Луганська область
окупанти
полк "Азов"
дрони
війна в Україні

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