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ВСУ уничтожили еще один российский истребитель Су-34

27 февраля 2024 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ уничтожили еще один российский истребитель Су-34
Российский самолет Су-34. Иллюстративное фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские защитники 27 февраля уничтожили еще один российский самолет "Су-34". Самолет завершил "последний полет" на Восточном направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram

Уничтожение российского самолета Су-34

Олещук рассказал, что на Восточном направлении украинские военные "минусировали" еще один российский самолет Су-34.

"Советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Ведь кто его знает, повезет или нет в этот раз", — сказал он.

Командующий поблагодарил всех причастных за работу и подчеркнул, что Воздушные силы будут дальше работать для победы.

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Скриншот сообщения Николая Олещука в Telegram

Что известно о Су-34

Самолет Су-34 — это советский, российский истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине и поражения воздушных целей.

Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км. Этот самолет представляет собой модификацию Су-27.

Уничтожение российских Су-34

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот умышленно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Кроме того, 18 февраля украинские защитники сбили еще один российский Су-34 в Восточном направлении.

На этом российский самолетопад не завершился. Уже 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Кроме того, был ликвидирован экипаж самолета.

Ситуация повторилась 23 февраля в Херсонской области. Россияне остались без еще одного самолета Су-34, накануне выпускавшего ракеты по Украине.

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Донецкая область
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