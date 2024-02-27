ЗСУ знищили ще один російський винищувач Су-34

Російський літак Су-34. Ілюстративне фото: АР

Українські захисники 27 лютого знищили ще один російський літак Су-34. Літак завершив "останній політ" на Східному напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram

Знищення російського літака Су-34

Олещук розповів, що на Східному напрямку українські військові "мінусували" ще один російський літак Су-34.

"Раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", — сказав він.

Командувач подякував усім причетним за роботу та наголосив, що Повітряні сили далі працюватимуть для перемоги.

Скриншот допису Миколи Олещука в Telegram

Що відомо про Су-34

Літак Су-34 — це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей.

Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км. Цей літак є модифікацією Су-27.

Знищення російських Су-34

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

Крім того, 18 лютого українські захисники збили ще один російський Су-34 на Східному напрямку.

На цьому російський літакопад не завершився. Вже 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.

Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні.