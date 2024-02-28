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Украинское подразделение БпЛА показало эффектное уничтожение гаубицы, БМП и пушки оккупантов

28 февраля 2024 22:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинское подразделение БпЛА показало эффектное уничтожение гаубицы, БМП и пушки оккупантов
Уничтожение техники оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники 128-й отдельной горной штурмовой бригады с помощью дронов уничтожили несколько единиц вражеской техники. Речь идет о гаубице, боевой машине пехоты и противотанковой пушке.

Кадры работы бойцов обнародовали Сухопутные войска ВСУ в Telegram в среду, 28 февраля.

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Так, подразделение беспилотников применяет для уничтожения оккупантов как FPV-дроны-камикадзе, так и "сбросы".

В начале видео видно, как пилот FPV-дрона искусно залетел под антидроновую решетку вражеской БМП.

Следующей целью украинских бойцов стала пушка-гаубица — на нее дрон сбросил противотанковые гранаты одну за другой.

Третьей жертвой операторов дронов стала российская противотанковая пушка "Рапира". С помощью сброшенной гранаты удалось попасть прямо в ствол.

Напомним, на Харьковском направлении фронта россияне прикрыли наблюдательный комплекс "Муром-П" металлической клеткой, однако это не помогло спасти технику противника. Украинские пограничники нанесли сокрушительный удар с помощью дрона.

Также мы писали, что на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили крупнокалиберный пулемет российских солдат.

ВСУ
беспилотники
оккупанты
дроны
война в Украине

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