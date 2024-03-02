Рекрутинг в ВСУ — в "Азове" рассказали, кого больше всего нуждаются на передовой

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

12-я бригада спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов" неустанно повторяет, что на фронте нужны специалисты разных отраслей. Среди них — мастера беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 26 февраля.

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Что нужно делать мастерам БпЛА

Среди обязанностей, выполняемых мастером БпЛА в полку "Азов", следующие:

аппаратная и программная модернизация БпЛА;

ремонт и обслуживание БпЛА;

анализ проблем и поиск решений по их устранению;

разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.

Вакансия Мастер БпЛА в полк "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Также азовцы указали определенные требования к кандидату, в частности:

готовность проходить службу в зоне боевых действий;

наличие опыта по обслуживанию и ремонту электроники;

понимание базовых принципов схемотехники.

Кроме того, преимуществом перед другими кандидатами на должность будет умение читать электрические схемы, знание английского на уровне, необходимом для понимания технической документации, а также опыт управления БпЛА и базовый пехотный опыт.

Что предлагает "Азов"

В свою очередь бойцы из "Азова" предлагают:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

оплату труда 25 000–125 000 грн;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны на передовой

Напомним, что "Азов" ищет танкистов с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службой, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.

Также мы писали, что полку нужны начальники состава. Будущий работник должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий, иметь высокий уровень владения MS Word, Excel и опыт работы начальником состава, что будет преимуществом.