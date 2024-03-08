Бійці "Азову" полюють на росіян на Кремінському напрямку — ефектні кадри

Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот з відео

Військові і 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російський окупантів. Вони за допомогою скидів боєприпасів нищать ворожу піхоту.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у четвер, 7 березня, та показала відповідне відео.

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Військові показали, як бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищують ворожу піхоту вночі за допомогою скидів боєприпасів на Кремінському напрямку, зокрема поблизу Тернів.

На відео видно, як бійці знищили не лише особовий склад, а й ворожу техніку.

Нагадаємо, нещодавно військові полку "Азов" показали одну зимову ніч з життя бійців 12 бригади спеціального призначення. Бійці перебували на Кремінському напрямку.

Крім того, 12 бригада спецпризначення Нацгвардії "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри безпілотних літальних апаратів.

Також ми писали, що в "Азові" показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.