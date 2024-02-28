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В Азові показали, як бійці проводять рейди та готуються до штурму на фронті

28 лютого 2024 13:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Азові показали, як бійці проводять рейди та готуються до штурму на фронті
Воїни полку "Азов" завдають удару по окупантах. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Воїни полку "Азов" Національної гвардії України продовжують нищити окупантів на фронті та здійснювати успішні наступальні операції. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення на Кремінському напрямку показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.

Відповідне відео опублікувала пресслужба полку "Азов".

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Рейд "Азову" на Кремінському напрямку

На відео, що поширили в "Азові", видно, як військові проводять успішний рейд та завдають удару по позиціях загарбників. Також на кадрах зафільмовано травмування одного з військових полку. Воїн дістав поранення ноги, і побратими одразу ж допомогли йому і доставили до медичного пункту.

"Елементи рейдових дій та захоплення плацдарму перед штурмовими діями. Працює ГРСП 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади, сформованої ветеранами "Азову", показали, як полюють на російських окупантів під Авдіївкою.

Також воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищили російського комбата в лісах під Кремінною.

Крім того, бійці 12-ї бригади "Азов" за допомогою дронів знищили росіян у Серебрянському лісі, що в Луганській області.

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