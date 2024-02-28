В Азові показали, як бійці проводять рейди та готуються до штурму на фронті
Воїни полку "Азов" Національної гвардії України продовжують нищити окупантів на фронті та здійснювати успішні наступальні операції. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення на Кремінському напрямку показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.
Відповідне відео опублікувала пресслужба полку "Азов".
Рейд "Азову" на Кремінському напрямку
На відео, що поширили в "Азові", видно, як військові проводять успішний рейд та завдають удару по позиціях загарбників. Також на кадрах зафільмовано травмування одного з військових полку. Воїн дістав поранення ноги, і побратими одразу ж допомогли йому і доставили до медичного пункту.
"Елементи рейдових дій та захоплення плацдарму перед штурмовими діями. Працює ГРСП 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ", — йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади, сформованої ветеранами "Азову", показали, як полюють на російських окупантів під Авдіївкою.
Також воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищили російського комбата в лісах під Кремінною.
Крім того, бійці 12-ї бригади "Азов" за допомогою дронів знищили росіян у Серебрянському лісі, що в Луганській області.
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