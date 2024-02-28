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В Азове показали, как бойцы проводят рейды и готовятся к штурму на фронте

28 февраля 2024 13:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Азове показали, как бойцы проводят рейды и готовятся к штурму на фронте
Воины полка "Азов" наносят удар по оккупантам. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воины полка "Азов" Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать оккупантов на фронте и осуществлять успешные наступательные операции. Бойцы 12-й бригады специального назначения на Кременском направлении показали, как разгромили позиции россиян и захватили плацдарм перед штурмовыми действиями.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба полка "Азов".

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Рейд "Азова" на Кременском направлении

На видео, распространенном в "Азове" видно, как военные проводят успешный рейд и наносят удар по позициям захватчиков. Также на кадрах снята травма одного из военных полка. Воин получил ранение ноги и побратимы сразу же помогли ему и доставили в медицинский пункт.

"Элементы рейдовых действий и захват плацдарма перед штурмовыми действиями. Работает ОРСП 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ", — говорится в описании под видео.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады, сформированной ветеранами "Азова", показали, как охотятся на российских оккупантов под Авдеевкой.

Также воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российский комбат в лесах под Кременной.

Кроме того, бойцы 12-й бригады "Азов" с помощью дронов уничтожили россиян в Серебрянском лесу Луганской области.

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