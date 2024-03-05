У Третій штурмовій показали, як взяли в полон окупанта під час боїв в Авдіївці

Російський окупант, якого взяли в полон в Авдіївці. Фото: скриншот

Військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці Донецької області.

Відео опублікувала Третя штурмова бригада у Telegram.

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Полювання на окупантів в Авдіївці

Розвідники побачили живу силу російської армії у будинку навпроти. Один з окупантів був ліквідований одразу, а ще одному захотілося жити після свисту куль.

"Як бійці приймають окупанта в полон — у відео від розвідників Третьої штурмової бригади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська армія завдає нищівних ударів ворогу не лише на землі, але й в повітрі. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.

Також бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові вели важкі бої та пересувались між позиціями.