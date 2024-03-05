В Третьей штурмовой показали, как взяли в плен оккупанта во время боев в Авдеевке

Российский оккупант, которого взяли в плен в Авдеевке. Фото: скриншот

Военные Третьей штурмовой бригады показали кадры с ночной охоты на российских оккупантов. На видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Видео опубликовала Третья штурмовая бригада в Telegram.

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Охота на оккупантов в Авдеевке

Разведчики увидели живую силу российской армии в доме напротив. Один из оккупантов был ликвидирован сразу, а еще одному захотелось жить после свиста пуль.

"Как бойцы принимают оккупанта в плен — в видео от разведчиков Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, украинская армия наносит сокрушительные удары врагу не только на земле, но и в воздухе. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах атаковали оккупантов на Авдеевском направлении.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен трех россиян в Авдеевке. Кроме того, военные вели тяжелые бои и передвигались между позициями.