Воїни 47-ї ОМбР на вертольотах атакували росіян під Авдіївкою — унікальні кадри роботи авіації
Українська армія завдає нищівних ударів ворогу не лише на землі, але й в повітрі. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео атаки опублікувала 47 ОМбР у Telegram у вівторок, 5 березня.
Українська авіація завдала удару по загарбниках
Українська авіація допомогла піхоті та обстріляли війська противника з повітря. На кадрах, які поширили військові, видно, як вертольоти завдають успішних ударів і тим самим нищать загарбників. Унікальну роботу авіації зафільмувала рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ї ОМбР.
"Армійська авіація підтримує піхоту та навалює окупантам на Авдіївському напрямку", — йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за допомогою FPV-дрона завдали удару та ліквідували ворожий танк Т-72. Військові поширили відео з місця подій.
Також ми писали, що бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові провели важкі бої та пересувались між позиціями.
Додамо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШбР наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.
Читайте Новини.LIVE!