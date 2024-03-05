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Воїни 47-ї ОМбР на вертольотах атакували росіян під Авдіївкою — унікальні кадри роботи авіації

5 березня 2024 21:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Воїни 47-ї ОМбР на вертольотах атакували росіян під Авдіївкою — унікальні кадри роботи авіації
Український вертоліт завдає удару по окупантах. Фото: скриншот з відео 47-ї ОМбР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українська армія завдає нищівних ударів ворогу не лише на землі, але й в повітрі. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео атаки опублікувала 47 ОМбР у Telegram у вівторок, 5 березня.

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Скриншот допису 47-ї ОМбР
Скриншот допису 47-ї ОМбР

Українська авіація завдала удару по загарбниках

Українська авіація допомогла піхоті та обстріляли війська противника з повітря. На кадрах, які поширили військові, видно, як вертольоти завдають успішних ударів і тим самим нищать загарбників. Унікальну роботу авіації зафільмувала рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ї ОМбР.

"Армійська авіація підтримує піхоту та навалює окупантам на Авдіївському напрямку", — йдеться в описі під відео. 

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за допомогою FPV-дрона завдали удару та ліквідували ворожий танк Т-72. Військові поширили відео з місця подій.

Також ми писали, що бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові провели важкі бої та пересувались між позиціями.

Додамо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШбР наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

війна
ЗСУ
росіяни
Україна
відео
окупанти
Авдіївка
авіація

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