Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Воины 47-й ОМбР на вертолетах атаковали россиян под Авдеевкой — уникальные кадры работы авиации arrow

Воины 47-й ОМбР на вертолетах атаковали россиян под Авдеевкой — уникальные кадры работы авиации

5 марта 2024 21:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Воины 47-й ОМбР на вертолетах атаковали россиян под Авдеевкой — уникальные кадры работы авиации
Украинский вертолет наносит удар по оккупантам. Фото: скриншот с видео 47-й ОМбР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинская армия наносит сокрушительные удары врагу не только на земле, но и в воздухе. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах атаковали оккупантов на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео атаки опубликовала 47 ОМбР в Telegram во вторник, 5 марта.

Читайте также:
Скриншот сообщения 47-й ОМбР
Скриншот поста 47-й ОМбР

Украинская авиация нанесла удар по захватчикам

Украинская авиация помогла пехоте и обстреляла войска противника из воздуха. На распространивших военными кадрах видно, как вертолеты наносят успешные удары и тем самым уничтожают захватчиков. Уникальную работу авиации сняла рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й ОМбР.

"Армейская авиация поддерживает пехоту и наваливает оккупантам на Авдеевском направлении", — говорится в описании под видео.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады с помощью FPV-дрона нанесли удар и ликвидировали вражеский танк Т-72. Военные распространили видео с места происшествия.

Также мы писали, что бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен трех россиян в Авдеевке. Кроме того, военные провели тяжелые бои и передвигались между позициями.

Добавим, воины экипажа "Вітролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШбР догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

война
ВСУ
россияне
Украина
видео
оккупанты
Авдеевка
авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец