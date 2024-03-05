Воины 47-й ОМбР на вертолетах атаковали россиян под Авдеевкой — уникальные кадры работы авиации
Украинская армия наносит сокрушительные удары врагу не только на земле, но и в воздухе. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах атаковали оккупантов на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео атаки опубликовала 47 ОМбР в Telegram во вторник, 5 марта.
Украинская авиация нанесла удар по захватчикам
Украинская авиация помогла пехоте и обстреляла войска противника из воздуха. На распространивших военными кадрах видно, как вертолеты наносят успешные удары и тем самым уничтожают захватчиков. Уникальную работу авиации сняла рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й ОМбР.
"Армейская авиация поддерживает пехоту и наваливает оккупантам на Авдеевском направлении", — говорится в описании под видео.
Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады с помощью FPV-дрона нанесли удар и ликвидировали вражеский танк Т-72. Военные распространили видео с места происшествия.
Также мы писали, что бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен трех россиян в Авдеевке. Кроме того, военные провели тяжелые бои и передвигались между позициями.
Добавим, воины экипажа "Вітролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШбР догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.
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