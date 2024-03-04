Взяли у полон трьох росіян в Авдіївці — в 3-й ОШБр показали ефектні кадри спецоперації
Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові вели важкі бої та пересувались між позиціями.
Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у понеділок, 4 березня, та показала відповідне відео.
Як військові в Авдіївці взяли в полон трьох росіян
Бійці розповіли, що спільними зусиллями трьох штурмових груп взяли в полон троє окупантів.
"Операція пройшла успішно на території вщент зруйнованої Авдіївки, де наші штурмовики демонстрували величезну відвагу та професіоналізм. Ще більше р*сні було анігільовано", — йдеться у повідомленні бригади.
Нагадаємо, окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. У Генштабі ЗСУ розповіли, шо лише упродовж останньої доби Сили оборони відбили там 20 атак.
Водночас воїни 3-ї ОШБр завдали успішного удару по російській піхоті, яка зайшла в будівлю. Бійці точно влучили у будинок, де перебували російські солдати.
Крім того, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.
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