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Взяли у полон трьох росіян в Авдіївці — в 3-й ОШБр показали ефектні кадри спецоперації

4 березня 2024 12:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Взяли у полон трьох росіян в Авдіївці — в 3-й ОШБр показали ефектні кадри спецоперації
Російський окупант, якого взяли в полон. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон трьох росіян в Авдіївці. Крім того, військові вели важкі бої та пересувались між позиціями.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у понеділок, 4 березня, та показала відповідне відео. 

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Бійці розповіли, що спільними зусиллями трьох штурмових груп взяли в полон троє окупантів.

"Операція пройшла успішно на території вщент зруйнованої Авдіївки, де наші штурмовики демонстрували величезну відвагу та професіоналізм. Ще більше р*сні було анігільовано", — йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. У Генштабі ЗСУ розповіли, шо лише упродовж останньої доби Сили оборони відбили там 20 атак. 

Водночас воїни 3-ї ОШБр завдали успішного удару по російській піхоті, яка зайшла в будівлю. Бійці точно влучили у будинок, де перебували російські солдати.

Крім того, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.

росіяни
полонені
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада

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