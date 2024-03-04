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Взяли в плен трех россиян в Авдеевке — в 3-й ОШБр показали эффектные кадры спецоперации

4 марта 2024 12:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взяли в плен трех россиян в Авдеевке — в 3-й ОШБр показали эффектные кадры спецоперации
Российский оккупант, взятый в плен. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен трех россиян в Авдеевке. Кроме того, военные вели тяжелые бои и передвигались между позициями. 

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в понедельник, 4 марта, и показала соответствующее видео.

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Бойцы рассказали, что совместными усилиями трех штурмовых групп взяли в плен три оккупанта.

"Операция прошла успешно на территории до основания разрушенной Авдеевки, где наши штурмовики демонстрировали огромную отвагу и профессионализм. Еще больше растение было аннигилировано", — говорится в сообщении бригады.

Напомним, оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. В Генштабе ВСУ рассказали, что только за последние сутки Силы обороны отбили там 20 атак.

В то же время воины 3-й ОШБр нанесли успешный удар по зашедшей в здание российской пехоте. Бойцы точно попали в дом, где находились русские солдаты.

Кроме того, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.

россияне
пленные
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада

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