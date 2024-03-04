Окупанти наступають біля Авдіївки — Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

Упродовж попередньої доби на фронті трапилось 78 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Авдіївському напрямку, лише там Сили оборони відбили 20 атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у понеділок зранку, 4 березня.

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Ситуація на напрямках фронту станом на 4 березня

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили п'ять ворожих атак поблизу Білогорівки Луганської області, Терн та Верхньокам'янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти найбільше наступали в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. Там ЗСУ відбили п'ять атак.

На Авдіївському напрямку загарбники наступають постійно. Лише за останню добу наші захисники відбили 20 ворожих атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили найбільше атак — 30. Вони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Зведення Генштабу ЗСУ 4 березня. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 4 березня

Орієнтовно з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2024 року росіяни зазнали таких втрат:

особового складу — близько 417 950 (+1 150) осіб;

танків — 6 648(+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 12 660 (+21) одиниць;

артилерійських систем — 10 210 (+22) одиниць;

РСЗВ — 1004 (+1) одиниці;

засоби ППО — 698 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 845 (+2) одиниць;

крилатих ракет — 1916 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 25 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 374 (+42) одиниці;

спеціальної техніки — 1 621 (+1) одиниця.

Втрати окупантів станом на 4 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, воїни 3-ї ОШБр завдали успішного удару по російській піхоті, яка зайшла в будівлю. Бійці точно влучили у будинок, де перебували російські солдати.

Крім того, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.