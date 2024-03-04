Оккупанты наступают возле Авдеевки — Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего оккупанты наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в понедельник, 4 марта.

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Ситуация по направлениям фронта по состоянию на 4 марта

На Купянском направлении оккупанты совершили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи Белогоровки Луганской области, Терн и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики больше всего наступали в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области. Там ВСУ отразили пять атак.

На Авдеевском направлении захватчики наступают постоянно. Только за последние сутки наши защитники отбили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили больше всего атак — 30. Они продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил три безуспешных атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Возведение Генштаба ВСУ 4 марта. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 4 марта

Ориентировочно с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года россияне понесли следующие потери:

личного состава — около 417 950 (+1 150) человек;

танков — 6 648(+8) единиц;

боевых бронированных машин — 12 660 (+21) единиц;

артиллерийских систем — 10 210 (+22) единиц;

РСЗО — 1 004 (+1) единицы;

средств ПВО — 698 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 845 (+2) единиц;

крылатых ракет — 1916 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 374 (+42) единицы;

специальной техники — 1 621 (+1) единица.

Потери оккупантов по состоянию на 4 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, воины 3-й ОШБр нанесли успешный удар по зашедшей в здание российской пехоте. Бойцы точно попали в дом, где находились российские солдаты.

Кроме того, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.