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Оккупанты наступают возле Авдеевки — Генштаб рассказал о ситуации на фронте

4 марта 2024 11:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты наступают возле Авдеевки — Генштаб рассказал о ситуации на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Больше всего оккупанты наступают на Авдеевском направлении, только там Силы обороны отразили 20 атак.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в понедельник, 4 марта.

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Ситуация по направлениям фронта по состоянию на 4 марта

На Купянском направлении оккупанты совершили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи Белогоровки Луганской области, Терн и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики больше всего наступали в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области. Там ВСУ отразили пять атак.

На Авдеевском направлении захватчики наступают постоянно. Только за последние сутки наши защитники отбили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили больше всего атак — 30. Они продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил три безуспешных атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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Возведение Генштаба ВСУ 4 марта. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 4 марта

Ориентировочно с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года россияне понесли следующие потери:

  • личного состава — около 417 950 (+1 150) человек;
  • танков — 6 648(+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 12 660 (+21) единиц;
  • артиллерийских систем — 10 210 (+22) единиц;
  • РСЗО — 1 004 (+1) единицы;
  • средств ПВО — 698 (+2) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 845 (+2) единиц;
  • крылатых ракет — 1916 (+1) единиц;
  • кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13 374 (+42) единицы;
  • специальной техники — 1 621 (+1) единица.
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Потери оккупантов по состоянию на 4 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, воины 3-й ОШБр нанесли успешный удар по зашедшей в здание российской пехоте. Бойцы точно попали в дом, где находились российские солдаты.

Кроме того, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.

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