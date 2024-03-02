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У третій штурмовій бригаді показали ефектне знищення ворожого танка під Авдіївкою

2 березня 2024 16:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У третій штурмовій бригаді показали ефектне знищення ворожого танка під Авдіївкою
Знищення танка. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити окупантів на нашій землі. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації ворожого танка за допомогою дрона.

Відповідне відео військові 3 ОШБР оприлюднили у Telegram в суботу, 2 березня.

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Скриншот допису 3ОШБР

ЗСУ знищили танк під Авдіївкою

"Знищено ворожий танк", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як спочатку дрон вистежив танк росіян, а потім залетів прямо в передню його частину та вибухнув. 

Нагадаємо, за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. 

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. 

Крім того, цього року в семи училищах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів".

безпілотники
танки
Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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