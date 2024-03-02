У третій штурмовій бригаді показали ефектне знищення ворожого танка під Авдіївкою
Українські захисники продовжують нищити окупантів на нашій землі. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації ворожого танка за допомогою дрона.
Відповідне відео військові 3 ОШБР оприлюднили у Telegram в суботу, 2 березня.
ЗСУ знищили танк під Авдіївкою
"Знищено ворожий танк", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як спочатку дрон вистежив танк росіян, а потім залетів прямо в передню його частину та вибухнув.
Нагадаємо, за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників.
Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки.
Крім того, цього року в семи училищах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів".
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