ЗСУ почали використовувати наземні дрони — Єрмак показав відео їх роботи

Вибух наземного дрона. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України почали використовувати проти окупантів наземні роботизовані системи. Ці дрони створені на українських виробництвах.

Відео роботи оприлюднив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

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Скриншот допису Єрмака

Наземні дрони на фронті

На кадрах видно, як маленький роботизований наземний дрон заїжджає до лісопосадки, після чого відбувається вибух. Там, ймовірно, перебували російські військові.

Виробництво дронів в Україні

За два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників.

За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, цьогоріч спроможності українських виробництв зможуть навіть досягнути рівня двох мільйонів БпЛА різних типів, серед яких й FPV-дрони.

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки.

Крім того, цього року в семи училищах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів".