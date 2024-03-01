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ЗСУ почали використовувати наземні дрони — Єрмак показав відео їх роботи

1 березня 2024 20:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ почали використовувати наземні дрони — Єрмак показав відео їх роботи
Вибух наземного дрона. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Збройні сили України почали використовувати проти окупантів наземні роботизовані системи. Ці дрони створені на українських виробництвах.

Відео роботи оприлюднив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

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Скриншот допису Єрмака

Наземні дрони на фронті

На кадрах видно, як маленький роботизований наземний дрон заїжджає до лісопосадки, після чого відбувається вибух. Там, ймовірно, перебували російські військові.

Виробництво дронів в Україні

За два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. 

За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, цьогоріч спроможності українських виробництв зможуть навіть досягнути рівня двох мільйонів БпЛА різних типів, серед яких й FPV-дрони.

Також ми писали, що впродовж тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. 

Крім того, цього року в семи училищах України запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів".

ЗСУ
безпілотники
дрони
війна в Україні
фронт

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