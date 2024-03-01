ВСУ начали использовать наземные дроны — Ермак показал видео их работы
Вооруженные силы Украины стали использовать против оккупантов наземные роботизированные системы. Эти дроны созданы на украинских производствах.
Видео работы обнародовал Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в пятницу, 1 марта.
Наземные дроны на фронте
На кадрах видно, как маленький роботизированный наземный дрон заезжает в лесопосадку, после чего происходит взрыв. Там, вероятно, находились российские военные.
Производство дронов в Украине
За два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов. Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников.
По словам заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр, в этом году возможности украинских производств смогут даже достичь уровня двух миллионов БпЛА разных типов, среди которых и FPV-дроны.
Также мы писали, что в течение недели украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники.
Кроме того, в этом году в семи училищах Украины будет введена новая учебная программа — "Оператор гражданских дронов".
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