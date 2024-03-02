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В третьей штурмовой бригаде показали эффектное уничтожение вражеского танка под Авдеевкой

2 марта 2024 16:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В третьей штурмовой бригаде показали эффектное уничтожение вражеского танка под Авдеевкой
Уничтожение танка. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации вражеского танка с помощью дрона.

Соответствующее видео военные 3 ОШБР обнародовали в Telegram в субботу, 2 марта.

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Скриншот поста 3ОШБР

ВСУ уничтожили танк под Авдеевкой

"Уничтожен вражеский танк", — говорится в сообщении.

На видео видно, как сначала дрон выследил танк россиян, а затем залетел прямо в переднюю его часть и взорвался.

Напомним, за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов. Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников.

Также мы писали, что в течение недели украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники.

Кроме того, в этом году в семи училищах Украины будет введена новая учебная программа — "Оператор гражданских дронов".

беспилотники
танки
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
война в Украине

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