Дрон допоміг знищити ворожий танк — воїни 10-ї ОГШбР показали, як "роздали вогню" окупантам

Російський танк, який знищили ЗСУ. Фото: скриншот з відео ОК Захід

Українські воїни продовжують нищити російську техніку на фронті. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за допомогою дрона завдали удару та ліквідували ворожий танк Т-72.

Відповідне відео знищення опублікувало Оперативне Командування Захід в Telegram у вівторок, 5 березня.

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Скриншот допису ОК Захід

Бійці 10-ї ОГШбР знищили танк РФ

Військові ЗСУ вкотре влучили у ворожу техніку. Бійці 10-ї ОГШбР "роздали вогню" та знищили танк Т-72 противника. Воїни для ураження танка використали FPV-дрон.

"Чи мріють танки про FPV-дрони? російські — так. А ми що? А ми виконуємо всі мрії. 10 ОГШБР роздає трохи вогню ворожим м****там і знищує російський Т-72. До речі, цікавий факт. Чим більше знищених російських танків, тим більше вироблених лад", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські прикордонники уразили танк російських окупантів.

Також бійці третьої штурмової бригади знищили ворожий танк за допомогою дрона.

До цього українські артилеристи зупинили просування російських танків Т-72 на фронті. Після цього ворожу техніку знищили за допомогою дронів.